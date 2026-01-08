165 лет назад вышел первый номер журнала «Вокруг света»

8 января 1861 года в Санкт-Петербурге был издан первый номер журнала «Вокруг света». Это не только один из первых российских журналов — журнал «Вокруг света» стал еще и одним из первых в мире познавательных журналов.

Со дня первого издания «Вокруг света» выходит в свет с небольшими перерывами уже полтора столетия. С января 1918 по январь 1927 и с июля 1941 по декабрь 1945 года журнал не издавался. Однако, при всех перипетиях своей истории «Вокруг света» сохранял преемственность как журнал о мире вокруг нас, путешествиях и открытиях.

В настоящее время журнал выходит ежемесячно общим тиражом около 150 000 экземпляров. Более четвертой части распространяется по подписке, в том числе за рубежом. С 2006 года действует сайт журнала, пишет calend.ru.

По объему читательской аудитории «Вокруг света» в 2004 году был на третьем месте среди всех глянцевых ежемесячных журналов, а в 2010 году по итогам общероссийского конкурса «Тираж — рекорд года» Национальная тиражная служба присудила журналу звание победителя в номинации «Научно-популярное издание», как и в два последующих года.

«Вокруг света» охватывает широкий спектр тем. Публикует рассказы о знаменитых людях и знаменательных событиях, статьи о научных открытиях и достижениях техники, репортажи, информацию туристического плана. Материалы, публикуемые в журнале, в большей мере специально подготовлены для «Вокруг света».

С 2012 года «Вокруг света» — официальный журнал Русского географического общества (РГО).

В разные годы в данном журнале публиковались известные авторы: А. Беляев, Л. Петрушевская, П. Вайль, Е. Гайдар, В. Ерофеев и другие.