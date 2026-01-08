Верховный суд РФ разрешил хранить дома найденные в лесу раритетные патроны

Верховный суд России отменил приговор Бугурусланского районного суда Оренбургской области охотнику Валерию Быкову, осужденному за незаконное хранение найденных в лесу шести патронов образца 1943 года.

«Приговор Бугурусланского районного суда Оренбургской области, апелляционное постановление Оренбургского областного суда и постановление Шестого кассационного суда общей юрисдикции в отношении Быкова В. Н. отменить. Уголовное дело прекратить за отсутствием состава преступления, ввиду его малозначительности. Признать за Быковым В. Н. право на реабилитацию», - сказано в судебном документе. Быков был приговорен по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию) к ограничению свободы на 7 месяцев.

Быков владеет гладкоствольным и нарезным охотничьим оружием, а также имеет право на хранение патронов к ним. У него имелись три действующие лицензии на хранение и ношение гражданского оружия. В 2013 году в лесу он нашел шесть патронов производства Тульского оружейного завода образца 1943 года для боевого нарезного огнестрельного оружия. Он забрал патроны себе и стал хранить их дома в специальном кейсе. В 2024 году Быков перенес кейс с патронами в свой автомобиль «Нива».

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РФ установлено, что данное деяние малозначительно. В ходе судебного разбирательства подтвердилось, что Быков хранил и носил шесть боевых патронов, что является небольшим количеством, в специализированном кейсе для боеприпасов. Такой кейс исключает доступ к ним посторонних лиц.

Из материалов уголовного дела следует, что у Быкова имелись навыки безопасного обращения с оружием и боеприпасами. Ранее он не привлекался к уголовной или административной ответственности за нарушения в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов, пишет ТАСС.

«Данных о том, что Быков имел цель использовать боевые патроны для причинения вреда себе или другим лицам, обществу или государству, в материалах дела не имеется и в ходе судебного разбирательства не установлено, аргументированных доводов о действительном наличии реальной опасности причинения вреда в результате хранения боеприпасов судами не приведено», - сказано в документе суда.