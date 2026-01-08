Общество

Осужденные к принудительным работам в Псковской области активно провели новогодние и рождественские праздники

Осуждённые, отбывающие наказание в виде принудительных работ в учреждениях УФСИН России по Псковской области, провели новогодние и рождественские каникулы насыщенно и содержательно. Программа праздничных мероприятий объединила спортивные состязания и духовно‑нравственные события, сообщили в группе управления в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

На участке, функционирующем в режиме исправительного центра (ИЦ) при ИК‑4, спортивная жизнь в праздничные дни не затихала. Ежедневно для осуждённых организовывали спортивно‑массовые мероприятия на открытом воздухе. Особого внимания удостоился турнир по подтягиванию на перекладине. Лучший результат — 23 повторения.

В Рождественский сочельник осуждённые к принудительным работам УФИЦ при ИК‑4 получили возможность приобщиться к праздничной духовной традиции. В сопровождении начальника участка Максима Жаронина они посетили богослужение в Храме Вознесения Господня Старо‑Вознесенского монастыря в Пскове.

В исправительном центре № 1 города Великие Луки также прошла духовно‑просветительская работа. Священнослужитель отец Антоний Татаринцев встретился с осуждёнными, чтобы рассказать о смысле праздника Рождества Христова, его истории и традициях. После беседы отец Антоний окропил присутствующих святой водой и совершил молитву о здравии и душевном спасении каждого.

