Международный день хореографа отмечают 9 января

9 января отмечается Международный день хореографа. Этот праздник посвящён тем людям, которые бережно хранят и преумножают технику и пластику танцевального искусства, обучая ему будущих исполнителей.

Фото: Freepik

Термин «хореография», вошедший в оборот в 18 веке, греческого происхождения и буквально переводящийся как «запись танца, пляски, хоровода», является искусством сочинения и сценической постановки танца.

В широком смысле под хореографией сегодня в целом понимается всё танцевальное искусство, воспринимаемое как совокупность двух областей: искусства балета и искусства танца. Хореограф занимается постановкой танца отдельного исполнителя или группы. Причем хореография является основой не только танца, но и многих видов спорта — например, фигурного катания, художественной гимнастики, синхронного плавания и других.

Считается, что профессия эта, несмотря на зарождение танцевального искусства ещё в Древнем Мире, появилась в 12 веке, когда возникла потребность в обучении танцу придворных дам и кавалеров. А сегодня хореограф, говоря простым языком, является для танцора фактически тренером, пишет Calend.ru.

В России длительное время танцевальное искусство было представлено народными танцами: яркими, глубокими, многообразными. Системный же подход к танцевальному образованию был положен в 1738 году в Санкт-Петербурге, учреждением Танцевальной Её Императорского Величества школы. Сегодня это учебное заведение известно на весь мир как Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой. В 1773 году в Москве открылись танцевальные классы при Московском воспитательном доме, ныне являющие собой Московскую государственную академию хореографии.

Россия дала миру имена выдающихся исполнителей, балетмейстеров и хореографов, таких как: Мариус Петипа, Бронислава Нижинская, Агриппина Ваганова, Джордж Баланчин, Галина Уланова, Майя Плисецкая, Екатерина Максимова, Марис Лиепа, Юрий Григорович, Владимир Васильев, Вячеслав Гордеев, Игорь Моисеев, Татьяна Устинова, Надежда Надеждина и многих других.