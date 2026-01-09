Общество

В псковском СИЗО прошли пастырские встречи в честь Рождества Христова и начала Святок

0

В СИЗО-1 города Пскова состоялись встречи, посвященные Рождеству Христову и началу Святок. Помощник начальника учреждения по организации работы с верующими протоиерей Владимир Саввин пообщался с осужденными отряда по хозяйственному обслуживанию, а также посетил камеры режимного корпуса, где содержатся несовершеннолетние и женщины, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН России по Псковской области.

Фото: УФСИН России по Псковской области

В ходе визита отец Владимир поздравил всех с великим христианским праздником, рассказал о его духовном смысле и традициях святочной недели. Каждому, с кем удалось пообщаться, протоиерей вручил рождественские кексы как символ праздничного угощения и знак внимания. В своих пожеланиях он говорил о важности веры, надежды на милосердие Божие и стремления к нравственному очищению.

«Праздник Рождества – это время, когда сердце особенно открыто для добра и переосмысления жизни. Для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, важно чувствовать, что они не забыты, что о них помнят и им желают душевного мира. Наша задача – нести это слово утешения и надежды», - отметил протоиерей Владимир Саввин.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026