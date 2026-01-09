В псковском СИЗО прошли пастырские встречи в честь Рождества Христова и начала Святок

В СИЗО-1 города Пскова состоялись встречи, посвященные Рождеству Христову и началу Святок. Помощник начальника учреждения по организации работы с верующими протоиерей Владимир Саввин пообщался с осужденными отряда по хозяйственному обслуживанию, а также посетил камеры режимного корпуса, где содержатся несовершеннолетние и женщины, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН России по Псковской области.

Фото: УФСИН России по Псковской области

В ходе визита отец Владимир поздравил всех с великим христианским праздником, рассказал о его духовном смысле и традициях святочной недели. Каждому, с кем удалось пообщаться, протоиерей вручил рождественские кексы как символ праздничного угощения и знак внимания. В своих пожеланиях он говорил о важности веры, надежды на милосердие Божие и стремления к нравственному очищению.

«Праздник Рождества – это время, когда сердце особенно открыто для добра и переосмысления жизни. Для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, важно чувствовать, что они не забыты, что о них помнят и им желают душевного мира. Наша задача – нести это слово утешения и надежды», - отметил протоиерей Владимир Саввин.