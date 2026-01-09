В Плюсском округе ввели резервный котел из-за проблем с теплоснабжением

С 10:00 8 января на территории Плюсского муниципального округа введен режим функционирования «повышенная готовность» (муниципальный уровень Псковской областной территориальной подсистемы РСЧС) в целях организации надлежащего предоставления коммунальных услуг населению посёлка Заплюсье.

В 22:00 8 января зарегистрировано снижение температуры теплоносителя. В связи с этим принято решение о вводе резервного котла в эксплуатацию. С 09:00 9 января для повышения температуры теплоносителя введен в эксплуатацию третий котел. Ситуация на контроле администрации Плюсского муниципального округа и главного управления МЧС России по Псковской области.

Напомним, что глава СК России Александр Бастрыкин дал указание повторно возбудить уголовное дело в связи с обращениями о ненадлежащем теплоснабжении в поселке Заплюсье.