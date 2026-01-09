Общество

В Плюсском округе ввели резервный котел из-за проблем с теплоснабжением

0

С 10:00 8 января на территории Плюсского муниципального округа введен режим функционирования «повышенная готовность» (муниципальный уровень Псковской областной территориальной подсистемы РСЧС) в целях организации надлежащего предоставления коммунальных услуг населению посёлка Заплюсье.

В 22:00 8 января зарегистрировано снижение температуры теплоносителя. В связи с этим принято решение о вводе резервного котла в эксплуатацию. С 09:00 9 января для повышения температуры теплоносителя введен в эксплуатацию третий котел. Ситуация на контроле администрации Плюсского муниципального округа и главного управления МЧС России по Псковской области.

Напомним, что глава СК России Александр Бастрыкин дал указание повторно возбудить уголовное дело в связи с обращениями о ненадлежащем теплоснабжении в поселке Заплюсье.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026