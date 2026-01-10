Общество

Росгвардия напоминает о необходимости прохождения проверок знаний правил обращения с оружием

0

Владельцам оружия необходимо пройти проверку знаний правил безопасного обращения с ним, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области. 

Согласно федеральному закону «Об оружии», граждане РФ, впервые приобретающие гражданское огнестрельное оружие, включая ограниченного поражения, газовые пистолеты, револьверы или охотничье пневматическое оружие, обязаны пройти подготовку для изучения правил безопасного обращения.

По окончании подготовки образовательная организация выдает гражданину свидетельство о прохождении обучения и акт проверки знания правил. Владельцы оружия должны проходить проверку знаний не реже одного раза в пять лет и представлять подтверждающие документы в территориальные органы Росгвардии.

Обязанность прохождения проверки возникает с момента приобретения оружия. Установленный пятилетний период исчисляется с даты прохождения последней проверки.

Детальную информацию о нормах правового регулирования оборота оружия можно найти на сайте Росгвардии в разделе «Оружейная грамотность».

