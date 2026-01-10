В 2025 году призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады стали 78 школьников Псковской области

Управление образования администрации города Пскова объявило о введении выплат для школьников и педагогов, которые показали высокие результаты на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Поощрительные выплаты предусмотрены как для учащихся, так и для их наставников. Размеры поощрения составляют:

10 000 рублей – для победителей;

5 000 рублей – для призёров.

В 2025 году призёрами регионального этапа олимпиады стали 78 школьников, а победителями – 31. С этими учащимися работали 109 педагогов.

Меры направлены на поддержку и развитие олимпиадного движения, а также на системное сопровождение талантливых детей в регионе.