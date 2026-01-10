Общество

В «Сбере» рассказали о схеме мошенничества с обратным звонком

0

Мошенники после введения ограничений на звонки в мессенджерах освоили новую схему обмана с обратным звонком, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Другая тенденция: когда стали вводить ограничения на звонки в мессенджерах, появились обратные звонки», - сказал он, добавив, что «Сбер» успешно предотвращает и такие атаки.

Суть мошеннической схемы состоит в том, что человек сам набирает номер злоумышленника, когда ему приходят сообщения с описанием реалистичных ситуаций: например, необходимо предоставить кому-то какие-то уточнения, перезвонить на указанный номер телефона.

Станислав Кузнецов напомнил, что правительство приняло беспрецедентное решение о создании государственной платформы «Антифрод».

«У рынка появились правила, стандарты и инструменты кибербезопасности. Многие компании усиленно разрабатывают собственные технологии и сервисы антифрода, которые опережают зарубежные аналоги», - подчеркнул он.

Ранее Станислав Кузнецов отмечал, что «Сбер» видит снижение объемов хищений у россиян и ждет дальнейшего замедления в первой половине года благодаря новым законам, пишет РИА Новости.

ГИС «Антифрод» представляет собой платформу для оперативного взаимодействия госорганов, банков, операторов связи и других организаций для борьбы с кибермошенничеством, она позволяет в режиме реального времени обмениваться информацией о попытках мошенничества. Сейчас она работает в пилотном режиме, а в полномасштабном режиме запуск планируется к 1 марта 2026 года.

 

