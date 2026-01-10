Количество камер в Псковской области увеличилось с 624 до 935

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале о значительном расширении аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2025 году.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Михаил Ведерников отметил: «Развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» уделяем особое внимание – от его работы зависит спокойствие и комфорт жителей».

Система видеонаблюдения увеличила количество камер с 624 до 935, что обеспечило надежный контроль над общественными пространствами. Внедрение камер с распознаванием лиц и автомобильных номеров позволяет быстрее реагировать на угрозы и предотвращать правонарушения. Шесть камер на мостах через реку Великую контролируют судоходство и безопасность на воде. Тридцать камер подключили на привокзальной площади аэропорта для обеспечения спокойствия пассажиров и встречающих.

Система видеонаблюдения также работает на автовокзалах Опочки, Печор и Порхова. В местах массового отдыха Пскова установили 99 камер, включая Детский парк и набережные, которые оснащены Wi-Fi, громкоговорителями и кнопками вызова «112».

Девять камер подключили в судебных участках для дополнительной защиты правопорядка.

Кроме того, запустили пилотный проект «Безопасный двор», который интегрирует домофонные и обзорные камеры многоквартирных домов в единую систему.