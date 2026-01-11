Международный день благодарности отмечают 11 января

11 января отмечается Международный день «спасибо». В этот день проводятся конкурсы и флешмобы, посвященные словам благодарности, происходит обмен подарками с непременным благодарением друг друга, этот праздник пользуется популярностью у молодежи.

Слова благодарности — это замечательное средство, чтобы улучшить отношения. Они действенны и в общении с малознакомыми людьми, с близкими, и даже с недругами.

Во всех культурах мира выражению благодарности придается важное значение, пишет calend.ru. Простое вежливое «спасибо» настраивает общение на дружелюбный лад и уменьшает человеческую подозрительность. Конечно, это все относится к искреннему выражению чувств — ведь скупое «спасибо» сквозь зубы никого не убедит.