Уникальную планету в форме лимона открыли астрономы

Космический телескоп NASA имени Джеймса Уэбба открыл экзопланету причудливой «лимонной формы». Объект PSR J2322‑2650b, по массе сопоставимый с Юпитером, обладает экзотической углеродной атмосферой и, вероятно, скрывает алмазные облака.

Фото: NASA

Объект PSR J2322‑2650b вращается вокруг миллисекундного пульсара — быстро вращающейся нейтронной звезды, испускающей пучки высокоэнергетического излучения. Из‑за экстремальной близости к звезде (всего 1 млн миль — в 100 раз ближе, чем Земля к Солнцу) планета совершает оборот всего за 7,8 часа. Гравитационные силы пульсара деформируют её, придавая характерную вытянутую, «лимонную» форму.

Особенность планеты — её атмосфера, в которой доминируют гелий и молекулярный углерод , а кислород и азот практически отсутствуют. По оценкам, температура на дневной стороне достигает 3700 градусов, на ночной — опускается до 1200 градусов. В таких условиях углеродные облака могут конденсироваться, образуя кристаллы алмазов.

«Это было абсолютной неожиданностью, — признался соавтор исследования Питер Гао из Лаборатории Земли и планет Карнеги. — После получения данных нашей реакцией было: „Что это, чёрт возьми, такое?“»