Псковичам разъяснили уголовную ответственность за порчу железнодорожных объектов

Управление МВД России по Псковской области обратилось к населению с предупреждением о недопустимости любых форм незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта.

Категорически запрещается: повреждать объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта, железнодорожный подвижной состав; бросать предметы в движущийся подвижной состав; накладывать на железнодорожные пути посторонние предметы; оставлять ложные сообщения о готовящихся террористических актах на объектах железнодорожного транспорта.

Противоправные действия в отношении инфраструктуры железнодорожного транспорта влекут за собой административную или уголовную ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за совершение следующих противоправных деяний:

  • статья 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества»;
  • статья 205 «Террористический акт»;
  • статья 211 «Угон железнодорожного подвижного состава»;
  • статья 213 «Хулиганство»;
  • статья 267 «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения»;
  • статья 268 «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта».

Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации квалифицируется статьей 281 Уголовного кодекса Российской Федерации, и предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет или пожизненного лишения свободы.

Установлена повышенная ответственность за содействие диверсионной деятельности, организацию диверсионного сообщества и участие в нем. Наказанием за такие деяния также является лишение свободы на различные сроки, вплоть до пожизненного. Кроме того, ужесточена ответственность за совершение террористического акта – максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, увеличен до 20 лет лишения свободы.

Преступления данной категории относятся к категории тяжких и особо тяжких, уголовная ответственность по которым наступает с 14 лет.

При обнаружении угрозы совершения или совершенного акта незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта (возгорания ж.д. оборудования, повреждения: путей, вышек высоковольтных электросетей и т.д.) рекомендуется незамедлительно сообщать по телефону доверия УМВД России по Псковской области - (8112) 59-22-33 , а также по телефону «02» (для мобильных «102»).

