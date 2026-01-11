Фильм-лидер «Чебурашку 2» посмотрели более девяти миллионов зрителей

Фильм-лидер российского кинопроката «Чебурашка 2» посмотрели более девяти миллионов человек на одиннадцатый день показов, следует из данных ЕАИС Фонда кино.

Кадр из фильма «Чебурашка 2»

«Зрители: 9 105 722», — говорится в сообщении.

Покоривший сердца миллионов зрителей фильм «Чебурашка 2» вышел в прокат 1 января. Рубеж в миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, на пятый собрала третий миллиард, а к восьмому обогнала всех конкурентов, кроме первой части франшизы, заработав четыре миллиарда рублей, пишет РИА Новости.

Продолжение истории о любимом персонаже из ящика с апельсинами не только удерживает лидерство в прокате, но и в несколько раз обходит конкурентов: сборы «Чебурашки 2» почти вдвое превысили показатели «Буратино», заработавшего два миллиарда рублей. В количестве зрителей ушастому триумфатору также нет равных: ближайшие конкуренты в тройке лидеров не смогли приблизиться к нему даже в сумме. Так, «Буратино» привлек в кинотеатры 3,7 миллиона человек, а «Простоквашино» — четыре миллиона.