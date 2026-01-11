Общество

В Пскове за пять лет демонтировали более тысячи вывесок, не соответствующих дизайн‑коду

3

За период с 2021 по 2025 год в Пскове принудительно демонтировано 1 004 вывески, не соответствующие требованиям дизайн‑кода, , сообщили глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram-канал

Борис Елкин отметил что, ещё 1 616 вывесок предприниматели привели в порядок добровольно после получения предупреждений.

Всего за это время выдано 3 469 предупреждений. В 2025 году утверждён Дизайн‑код нестационарных торговых объектов — новые правила для киосков и павильонов.

«Эта системная работа позволила нам приступить к новому этапу. В 2025 году мы разработали и утвердили дизайн-код нестационарных торговых объектов. Теперь у нас есть единые и современные правила не только для вывесок, но и для киосков и павильонов. Спасибо всем, кто ценит облик нашего древнего города и участвует в его преображении», - заключил глава города.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026