В Пскове за пять лет демонтировали более тысячи вывесок, не соответствующих дизайн‑коду

За период с 2021 по 2025 год в Пскове принудительно демонтировано 1 004 вывески, не соответствующие требованиям дизайн‑кода, , сообщили глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram-канал

Борис Елкин отметил что, ещё 1 616 вывесок предприниматели привели в порядок добровольно после получения предупреждений.

Всего за это время выдано 3 469 предупреждений. В 2025 году утверждён Дизайн‑код нестационарных торговых объектов — новые правила для киосков и павильонов.

«Эта системная работа позволила нам приступить к новому этапу. В 2025 году мы разработали и утвердили дизайн-код нестационарных торговых объектов. Теперь у нас есть единые и современные правила не только для вывесок, но и для киосков и павильонов. Спасибо всем, кто ценит облик нашего древнего города и участвует в его преображении», - заключил глава города.