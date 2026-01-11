Общие сборы нового фильма «Буратино» превысили 2 млрд рублей

Фильм «Буратино» преодолел отметку в 2 млрд рублей по общим кассовым сборам в российском прокате. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

По данным ЕАИС, совокупные сборы картины с момента выхода в прокат составили 2 млрд рублей с учетом предпродаж и специальных показов. Картина о столяре папе Карло и деревянном Буратино продолжает идти в кинотеатрах по всей стране, пишет ТАСС.

Роль Буратино исполнила актриса Виталия Корниенко. Папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвину — Анастасия Талызина, Артемона — Марк Эйдельштейн. Виктория Исакова и Александр Петров сыграли Лису Алису и кота Базилио, Тортиллу — Светлана Немоляева. Карабаса Барабаса — Фёдор Бондарчук.