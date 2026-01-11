Общество

Первый рассвет после полярной ночи встретили жители Мурманска

0

Жители Мурманска собрались на Солнечной горке в воскресенье днем, чтобы увидеть первый восход солнца после полярной ночи, которая длилась 40 дней, при этом мороз в -26 градусов участников не испугал.

Фото: РИА Новости

Традиция встречать первый рассвет после полярной ночи на самой высокой сопке Мурманска – Солнечной горке – появилась в 2007 году, тогда несколько человек во главе с активистом Александром Пютсепом поднялись на крышу, чтобы встретить солнце.

С тех пор каждый год 11 января жители столицы Заполярья забираются на сопку и ждут появления светила, число участников достигает нескольких сотен человек. Администрация города организует бесплатные автобусы к месту проведения акции, пишет РИА Новости.

В ясные морозные дни солнце или его краешек, как правило, хорошо видно. Однако в воскресенье участники акции смогли увидеть лишь «луч солнца золотого» и розоватые облака. Участники акции «Первый рассвет» пили морошковый чай, пели песни, водили хороводы, играли в подвижные игры. С 11 января световой день постепенно увеличивается, северяне больше времени проводят на улице. Врачи предупреждают, что выход из полярной ночи – тяжелое время для организма, рекомендуют принимать витамины, есть больше фруктов и овощей, больше бывать на свежем воздухе.

