За голосовое сообщение с оскорблениями в мессенджере можно получить штраф

Голосовое сообщение с оскорблениями в мессенджере является поводом для назначения штрафа в РФ, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Такое дело рассмотрел суд в Москве. Как указано в материалах дела, женщина в Telegram направила собеседнице аудиосообщения оскорбительного содержания. Получательница обратилась в прокуратуру, где в действиях обидчицы усмотрели признаки правонарушения по статье КоАП «Оскорбление».

Доказательством в рамках дела, среди прочего, явился акт прослушивания аудиозаписи. В суде женщина вину признала, в содеянном раскаялась. Согласно материалам суда, обидчице назначили штраф в размере 3 тысяч рублей.