В этом году на карьерный рост рассчитывают 29% псковичей - опрос

29% работающих ожидают повышения в должности в наступившем году. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

Среди мужчин на карьерный рост рассчитывают 32%, среди женщин — лишь 26%.

Возраст является одним из ключевых факторов, определяющих карьерный оптимизм. Среди молодых работников до 35 лет надежды на повышение наиболее высоки — 36%. Среди 35—44-летних верит в рост каждый третий, а среди работников старше 45 лет — лишь каждый пятый.

Обладатели высшего образования чаще рассчитывают на повышение (34%), чем респонденты со средним профессиональным образованием (24%).

