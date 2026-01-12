Запуск индийской ракеты со спутником наблюдения за Землей завершился неудачей

Запуск в понедельник индийской ракеты-носителя PSLV-DL со спутником дистанционного зондирования Земли EOS-N1 закончился неудачей, сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).

В ходе полета в работе третьей ступени ракеты возникла проблема, в результате которой спутник не был выведен на заданную орбиту.

Помимо спутника EOS-N1 для неназванного «стратегического индийского заказчика», ракета также несла еще 15 различных малых исследовательских космических аппаратов Индии, Бразилии, Непала, Таиланда и Великобритании.

По данным американского специализированного сайта Next Spaceflight, предполагается, что EOS-N1 — гиперспектральный спутник для получения изображений сверхвысокой детализации под названием Anvesha, разработанный индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO).

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии, в 10:18 по местному времени (в 07:48 по Москве). Проблема в работе третьей ступени возникла примерно через 10 минут после старта, пишет «Интерфакс».

Четырехступенчатая ракета-носитель PSLV-DL длиной 44,4 м, диаметром 2,8 м и стартовой массой 260 тонн способна выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 600 км полезную нагрузку массой около 1,3 тонн.