За праздники россиянам поступило свыше 30 млн звонков мошенников

Телефонные мошенники совершили более 30 млн звонков россиянам за январские каникулы. Рекордсменом по числу полученных звонков стал житель Томска, которому аферисты звонили более 2,5 тысячи раз. 

«С 31 декабря по 11 января мошенники совершили более 30 млн звонков, каждый из которых был заблокирован сервисом. Самая массированная атака пришлась на жителя Томска — мужчине поступило 2 534 звонка, преимущественно в первой половине дня», — отметили аналитики сервиса «Защитник МТС».

Специалисты уточнили, что средняя продолжительность разговоров составляла 11 секунд, а пик активности пришелся на 5 и 6 января. Основная масса звонков поступала в крупные города — Москву, Краснодар и Санкт-Петербург, чаще всего пострадали женщины 35–44 лет. Наиболее популярной темой мошенников стали «инвестиционные предложения» и имитация звонков от госорганов или операторов связи, пишут «Известия».

Ранее, 3 января, сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение усилить ответственность операторов связи и дропперов за нарушения и расширить меры по борьбе с кибермошенничеством. Планируется активизировать обмен данными между банками, цифровыми платформами и ведомствами через систему «Антифрод», а также ввести солидарную ответственность операторов и кредитных организаций за ущерб гражданам. Срок выполнения поручений установлен до 10 апреля 2026 года.

