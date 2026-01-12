Общество

В Псковской области стартовал прием заявок на конкурс проектов ТОС

Стартовал прием заявок на региональный конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области. 

Заявки будут приниматься с сегодняшнего дня до 30 января текущего года. Конкурс организует управление муниципального развития правительства Псковской области.

ТОС Псковского муниципального округа, желающие участвовать в конкурсе, могут подать документы в администрацию округа по адресу: улица Олега Кошевого, дом 4, кабинет № 24, сообщили ПЛН в администрации округа. Для справок доступен телефон: 8 (8112) 29-31-25. Время работы для консультаций: с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в рабочие дни.

На данный момент в Псковском муниципальном округе зарегистрировано 60 ТОСов. В 2025 году активисты самоуправлений реализовали 51 проект в рамках регионального и муниципального конкурсов на общую сумму 24 миллиона рублей. 

«Это большая совместная работа по решению вопросов местного значения. Впереди новый конкурс – участвуйте, побеждайте, реализуйте!» - призывает администрация Псковского округа.

