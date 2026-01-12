В Псковской области завершилась акция «Дед Мороз специального назначения»

В Псковской области завершилась акция Росгвардии «Дед Мороз специального назначения». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В рамках акции росгвардейцы навестили воспитанников Печорского центра помощи детям, детей с ограниченными возможностями здоровья, вдов погибших сотрудников войск правопорядка. Сотрудники ведомства пришли к ребятам в костюмах Деда Мороза и Снегурочки с праздничными угощениями и теплыми словами поздравлений.

Для детей организовали веселые конкурсы и викторины. Маленькие участники мероприятий читали стихи и пели новогодние песни, а в ответ получали долгожданные подарки.

Особое внимание было уделено семьям, потерявшим близких при исполнении служебного долга. Вдовам погибших сотрудников вручили памятные подарки и выразили слова искренней благодарности и поддержки от имени всего коллектива ведомства.

Напомним, акция «Дед Мороз специального назначения» проводится ежегодно и уже стала доброй традицией ведомства. В рамках мероприятия сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области в новогодние праздники организовали серию мероприятий для тех, кто особенно нуждается во внимании и поддержке.