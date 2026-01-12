Общество

В Псковской области завершилась акция «Дед Мороз специального назначения»

0

В Псковской области завершилась акция Росгвардии «Дед Мороз специального назначения». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В рамках акции росгвардейцы навестили воспитанников Печорского центра помощи детям, детей с ограниченными возможностями здоровья, вдов погибших сотрудников войск правопорядка. Сотрудники ведомства пришли к ребятам в костюмах Деда Мороза и Снегурочки с праздничными угощениями и теплыми словами поздравлений.

Для детей организовали веселые конкурсы и викторины. Маленькие участники мероприятий читали стихи и пели новогодние песни, а в ответ получали долгожданные подарки.

Особое внимание было уделено семьям, потерявшим близких при исполнении служебного долга. Вдовам погибших сотрудников вручили памятные подарки и выразили слова искренней благодарности и поддержки от имени всего коллектива ведомства.

Напомним, акция «Дед Мороз специального назначения» проводится ежегодно и уже стала доброй традицией ведомства. В рамках мероприятия сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области в новогодние праздники организовали серию мероприятий для тех, кто особенно нуждается во внимании и поддержке.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026