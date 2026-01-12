Общество

«ЛизаАлерт» в Псковской области проведет вводные лекции для новых добровольцев

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области объявил о проведении серии вводных лекций для новых добровольцев в январе, сообщили Псковской Ленте Новостей в отряде.

Инструкторы отряда подготовили мероприятия, на которых расскажут о возможности участия в поисках и необходимых действиях для этого.

Лекции пройдут в двух форматах: очном и онлайн. Очная встреча состоится 20 января в 19:00 по адресу: ул. Некрасова, 9, кафе «Хлебная слобода». Онлайн-лекцию запланировали на 22 января в 19:00 в сервисе онлайн-конференций «Яндекс Телемост».

Все желающие могут посетить любое из мероприятий, узнать много интересного и получить ответы на вопросы о деятельности «ЛизаАлерт».

