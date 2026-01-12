Псковский филиал университета ФСИН приглашает на день открытых дверей

День открытых дверей пройдет в Псковском филиале университета ФСИН России 17 января. Будущие абитуриенты встретятся с руководством филиала и узнают об истории и структуре образовательной организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе университета.

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Гости смогут получить ответы на волнующие вопросы об особенностях поступления на места за счет средств федерального бюджета в образовательные организации ФСИН России в 2026 году.

В день открытых дверей состоится обзорная экскурсия по территории образовательной организации. Посетителям покажут учебные аудитории, среди которых – зал судебных заседаний, криминалистический полигон и цифровая фотолаборатория. Будущие абитуриенты увидят библиотеку и читальный зал с современными техническими возможностями, а также спортивный зал.

Мероприятие начнется в 11.00 по адресу: город Псков, Зональное шоссе, 28.