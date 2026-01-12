Россельхознадзор за год ввел в оборот 1,4 тысячи га земель в Псковской области

По результатам проделанной Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора работы в 2025 году в Псковской области в сельхозоборот введено 1,4 тысячи гектаров земель и ликвидировано три свалки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На территории Псковской области в 2025 году государственные инспекторы отдела земельного надзора провели 16 контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием с контролируемым лицом и 655 мероприятий без взаимодействия, в рамках которых проконтролировано 46,5 тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения, по результатам которых были выявлены нарушения на площади более 43 тысячи гектаров.

Основным нарушением стало зарастание сельскохозяйственных угодий многолетней сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

Кроме того, было выявлено семь несанкционированных свалок на землях сельскохозяйственного назначения на общей площади 1,55 гектара, расположенных в Усвятском, Великолукском, Палкинском, Псковском и Новосокольническом муниципальных округах.

В целях повышения эффективности устранения свалок ведомством по всем установленным фактам нарушений применялись оперативные меры реагирования.

По результатам мероприятий управлением Россельхознадзора правообладателям земельных участков объявлено 82 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства и выдано 135 предписаний об устранении нарушений на 304 земельных участках общей площадью 33,746 тысячи гектаров.

По выданным предостережениям и предписаниям в сельскохозяйственный оборот с начала текущего года введено 1,4 тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения и ликвидировано три свалки на общей площади 0,129 гектара в Новосокольническом и Великолукском округах.