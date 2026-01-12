Общество

Частные охранники за год задержали в Псковской области свыше 250 граждан

Совещание Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности прошло в региональном управлении Росгвардии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в ходе беседы обсуждались результаты исполнения подразделениями лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области государственной функции по контролю за частной охранной деятельностью. 

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В 2025 году сотрудники Росгвардии провели 259 проверок частных охранных организаций, а также объектов охраняемых ЧОО, и выявили 64 правонарушения. 

На совещании отметили, что потенциал частных охранных организаций активно применяется для участия в охране общественного порядка при проведении крупных публичных мероприятий с массовым пребыванием граждан. 

В прошедшем году частными охранниками задержано 252 гражданина, в том числе 21 человек за совершение преступления, 231 за административные правонарушения. 

Участники заседания также обсудили вопросы организации профессиональной подготовки частных охранников и участие частных охранных организаций в обеспечении общественной безопасности в период проведения мероприятий, посвященных Рождеству. 

