Приемы граждан проведут депутаты Псковского областного Собрания на неделе

Установлены традиционные дни приёма граждан на 2026 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании депутатов. Каждый вторник, среду и четверг депутаты будут отвечать на вопросы жителей. 

На этой неделе приёмы пройдут в общественной приёмной партии «Единая Россия» по адресу: улица Гоголя, 9.

Расписание встреч:

13 января (вторник) с 10:00 до 12:00 примет избирателей Владимир Кузь, депутат округа №7, который охватывает Гдовский и Псковский муниципальные округа.

14 января (среда) с 10:00 до 12:00 на вопросы жителей ответит вице-спикер Александр Братчиков, депутат округа №3, который включает южную часть Ближнего Завеличья и район завода Радиодеталей.

15 января (четверг) с 10:00 до 12:00 примет граждан Андрей Козлов, депутат округа №12, охватывающего Великолукский, Куньинский, Новосокольнический и Усвятский округа.

Записаться на приём необходимо заранее по телефону: 8 (8112) 66-25-12.

