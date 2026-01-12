На Солнце зафиксировали первую сильную вспышку в 2026 году

К Земле с обратной стороны Солнца выходит крупный активный центр — зарегистрирован повторный сильный взрыв на невидимой солнечной стороне, сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Скриншот из видео Лаборатории солнечной астрономии (XRAS)

Сильную вспышку на Солнце с крупным выбросом плазмы в космос зарегистрировали ночью рентгеновские фотометры GOES, работающие в космосе на орбите Земли. Рост излучения начался около полуночи по московскому времени и достиг в максимуме уровня M3.3 (в 03:31 по московскому времени). Это первая вспышка M-класса в 2026 году и, соответственно, на данный момент самое сильное солнечное событие наступившего года.

Изучение изображений с солнечных телескопов показывает, что источник взрыва находится за краем Солнца, на обратной солнечной стороне. Строго говоря, к Земле при таком расположении активной области вообще не должно приходить излучение — оно блокируется солнечным диском. В данном случае регистрация стала возможна благодаря тому, что источник вспышки находится прямо за горизонтом, и до планеты всё же дошла часть излучения из высоких слоёв солнечной атмосферы. Так как основная часть энергии была заблокирована, полная мощность события должна быть заметно выше, но не может и никогда не будет измерена — на той стороне Солнца сейчас нет спутников, оснащённых необходимыми средствами.

«Это второй сильный взрыв на обратной стороне Солнца за последние несколько суток. Событие схожей мощности было зарегистрировано 4 дня назад, 8 января 2026 года. Не вызывает сомнений, что на невидимой солнечной стороне находится в данный момент крупный центр активности, который произвёл за 4 дня уже 2 вспышки, предположительно относящиеся к высшему X-классу. В течение двух суток данная область Солнца станет видна с Земли (она уже совсем близко за горизонтом), и можно будет понять, что вообще там происходит. Влияние произошедшего события на Землю на данный момент полностью исключено, а прогнозы на неделю можно будет сформировать только после того, как центр выйдет на видимую сторону и станет доступен для наблюдения», - уточнили в лаборатории.