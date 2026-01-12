Старейшая жительница Пушкиногорского округа отмечает свой 104-ый день рождения

Старейшая жительница Пушкиногорского округа Татьяна Дементьева, проживающая в Пушкинских Горах, отмечает свой 104-ый день рождения. Об этом пишет глава округа Оксана Филиппова в соцсети ВКонтакте.

Фото: Оксана Филиппова / ВКонтакте

Родилась Татьяна Дементьева в деревне Михново 12 января 1922 года, является тружеником тыла. Отмечена знаком «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

«Почтенный возраст и состояние здоровья нашей героини не позволяет поздравить ее лично, как это было ранее, но все подарки и поздравления Президента РФ Путина В.В., Губернатора области Ведерникова М.Ю. и Администрации округа переданы дочери, с которой проживает Татьяна Максимовна», - пишет глава округа.

Примечательна судьба Дементьевой Т.М. - ее мирная, довоенная жизнь завершилась получением аттестата о школьном образовании, который был вручен 18 июня 1941 года, за 4 дня до начала войны. Этот выпуск Пушкиногорской СОШ имени А.С.Пушкина стал последним мирным выпуском, многим ребятам из которого не суждено было вернуться с фронтов войны или выжить в оккупации.

Татьяна Максимовна всю войну прожила в родной деревне, которая в октябре 1943 года дотла была сожжена фашистами и семья вынуждена была жить в землянке. Ещё в военные годы начала работать в сельских школах деревни Маромохи и Софино, а в 1946 году была направлена для поступления в Опочецкое педагогическое училище: стране, восстанавливающей себя после фашистского лихолетья, нужны были молодые специалисты, в том числе и в системе образования.

Успехи в профессиональной деятельности отмечены многими наградами, Почетными грамотами, званием «Отличник народного просвещения».

«Уважаемая Татьяна Максимовна! Примите искренние пожелания крепкого здоровья и душевного спокойствия в кругу родных и близких! Ваша жизнь - пример стойкости духа, верности делу и служения своему Отечеству!» - поздравляет Оксана Филиппова.