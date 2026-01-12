До -30 градусов ожидается на западе России в ближайшие дни

На западе России в ближайшие дни ожидается понижение до -30 градусов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Метеодневник Новости погоды».

Фото: Telegram-канал «Метеодневник Новости погоды»

«В ближайшие дни мы ожидаем усиление давления арктической стужи в условиях радиационного выхолаживания», - пишут в Telegram-канале.

Температуры воздуха при ясном небе и отсутствия ветра в условии антициклонического гребня будут штурмовать 20-30 градусные отметки в ЦФО, ПФО, СЗФО и даже возможно на севере Южного федерального округа.

Определяющим фактором погоды Северо-Запада будет периферия антициклона. Ожидается переменная облачность, осадки будут небольшими и локальными. Днём от −10 до −15 градусов, пишет «Метеовести»​​​​​​​.