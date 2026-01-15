Лидер партии «Новые люди» призвал Госдуму отказаться от новых налогов и блокировок соцсетей

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев призвал Госдуму отказаться от новых налогов и блокировок соцсетей. В своём выступлении на открытии весенней сессии он отметил, что люди устали от новых штрафов, блокировок соцсетей и других запретительных мер.
Фото: «Новые люди»
По его словам, у людей в регионах растет тревожность. Это подтверждается данными опроса ВЦИОМ, который прошёл по всей стране, включая Псковскую область. В итоге всё больше людей живёт без уверенности в завтрашнем.
Нечаев считает, что в такой атмосфере сложно развивать страну. Но виноваты в этом не люди, а постоянно меняющиеся правила и законы, которые мешают строить планы даже на ближайшую перспективу.
Он призвал коллег по Госдуме в наступившем году «больше разрешать, а не вводить новые запреты». Иначе ожидать развития бессмысленно.