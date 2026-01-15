Почти 20 тысяч детей посетили новогодние мероприятия в Псковской области

Новогодние утренники и представления в Псковской области посетили 19 256 детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

«Специалисты Роспотребнадзора по Псковской области приняли все меры для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия массовых мероприятий для детей в зимние праздники. Новогодние утренники, шоу и представления собрали вокруг ёлок 19 256 юных жителей Псковской области. Праздничные программы прошли на площадках 34 объектов культуры, на которых сотрудники регионального управления Роспотребнадзора провели профилактические мероприятия. Результаты показали полное соответствие объектов установленным требованиям: нарушений не выявлено», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на особом контроле ведомства находились подготовка и проведение наиболее крупных событий для детей — спектаклей в большом концертном зале филармонии и Великолукском драматическом театре, где в общей сложности побывало около 800 детей.

«Ещё в декабре, накануне торжеств, управление Роспотребнадзора по Псковской области направило руководителям исполнительной власти и организаторам крупных массовых мероприятий информационные письма с рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия при планировании новогодних праздников. Акцент был сделан на проведение дополнительных противоэпидемических мер. В рамках профилактических визитов проведены отборы и лабораторные исследования новогодних сладких подарков. Все образцы соответствовали гигиеническим нормативам. Все праздничные мероприятия прошли организованно, в атмосфере безопасности и с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», - добавили в Роспотренадзоре.

Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил, что с 5 по 11 января 2026 года в Псковской области зарегистрировано 2 033 случая ОРВИ, что на 39,9% ниже уровня предыдущей недели. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 47,2%.