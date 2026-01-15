Общество

Почти 20 тысяч детей посетили новогодние мероприятия в Псковской области

0

Новогодние утренники и представления в Псковской области посетили 19 256 детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону. 

«Специалисты Роспотребнадзора по Псковской области приняли все меры для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия массовых мероприятий для детей в зимние праздники. Новогодние утренники, шоу и представления собрали вокруг ёлок 19 256 юных жителей Псковской области. Праздничные программы прошли на площадках 34 объектов культуры, на которых сотрудники регионального управления Роспотребнадзора провели профилактические мероприятия. Результаты показали полное соответствие объектов установленным требованиям: нарушений не выявлено», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на особом контроле ведомства находились подготовка и проведение наиболее крупных событий для детей — спектаклей в большом концертном зале филармонии и Великолукском драматическом театре, где в общей сложности побывало около 800 детей.

«Ещё в декабре, накануне торжеств, управление Роспотребнадзора по Псковской области направило руководителям исполнительной власти и организаторам крупных массовых мероприятий информационные письма с рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия при планировании новогодних праздников. Акцент был сделан на проведение дополнительных противоэпидемических мер. В рамках профилактических визитов проведены отборы и лабораторные исследования новогодних сладких подарков. Все образцы соответствовали гигиеническим нормативам. Все праздничные мероприятия прошли организованно, в атмосфере безопасности и с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», - добавили в Роспотренадзоре.

Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил, что с 5 по 11 января 2026 года в Псковской области зарегистрировано 2 033 случая ОРВИ, что на 39,9% ниже уровня предыдущей недели. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 47,2%.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026