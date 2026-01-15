Почти 20 тысяч детей посетили новогодние мероприятия в Псковской области

Новогодние утренники и представления в Псковской области посетили 19 256 детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.
«Специалисты Роспотребнадзора по Псковской области приняли все меры для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия массовых мероприятий для детей в зимние праздники. Новогодние утренники, шоу и представления собрали вокруг ёлок 19 256 юных жителей Псковской области. Праздничные программы прошли на площадках 34 объектов культуры, на которых сотрудники регионального управления Роспотребнадзора провели профилактические мероприятия. Результаты показали полное соответствие объектов установленным требованиям: нарушений не выявлено», - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что на особом контроле ведомства находились подготовка и проведение наиболее крупных событий для детей — спектаклей в большом концертном зале филармонии и Великолукском драматическом театре, где в общей сложности побывало около 800 детей.
Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил, что с 5 по 11 января 2026 года в Псковской области зарегистрировано 2 033 случая ОРВИ, что на 39,9% ниже уровня предыдущей недели. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 47,2%.