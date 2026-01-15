На 103-м году скончалась ветеран Вера Васильева, освобождавшая Псков, Пушкинские Горы, Дно

На 103-м году жизни в Новгородском округе скончалась ветеран Вера Васильева. Почётный гражданин Новгородского округа Вера Васильева в ноябре 1943 года ушла в партизаны, была добровольцем, дошла до самого Берлина.

Фото: страница Александра Дементьева в «ВКонтакте»

Вера Васильева освобождала Псков, Пушкинские Горы, Дно.

Вчера, 14 января, в возрасте 102 лет скончалась ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Новгородского округа Вера Васильева. Об этом сообщил глава округа Александр Дементьев, пишут Новгородские ведомости.

Вера Васильева родилась 25 сентября 1923 года. В ноябре 1943 года ушла в партизаны, затем была зачислена добровольцем Волховского фронта. Освобождала Псков, Пушкинские Горы, Дно. В составе Ленинградского фронта сражалась в Карелии, Финляндии. Часть, в которой служила Вера Васильева, освобождала Польшу, Восточную Пруссию. А в Германию вошла в составе 3-го Прибалтийского фронта. Вера Михайловна дошла до самого Берлина.

«Светлая память и вечная слава герою! Выражаю соболезнования родным и близким», — написал Александр Дементьев на своей странице в «ВКонтакте».