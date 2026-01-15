Общество

На 103-м году скончалась ветеран Вера Васильева, освобождавшая Псков, Пушкинские Горы, Дно

0

На 103-м году жизни в Новгородском округе скончалась ветеран Вера Васильева. Почётный гражданин Новгородского округа Вера Васильева в ноябре 1943 года ушла в партизаны, была добровольцем, дошла до самого Берлина.

Фото: страница Александра Дементьева в «ВКонтакте»

Вера Васильева освобождала Псков, Пушкинские Горы, Дно.

Вчера, 14 января, в возрасте 102 лет скончалась ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Новгородского округа Вера Васильева. Об этом сообщил глава округа Александр Дементьев, пишут Новгородские ведомости.

Вера Васильева родилась 25 сентября 1923 года. В ноябре 1943 года ушла в партизаны, затем была зачислена добровольцем Волховского фронта. Освобождала Псков, Пушкинские Горы, Дно. В составе Ленинградского фронта сражалась в Карелии, Финляндии. Часть, в которой служила Вера Васильева, освобождала Польшу, Восточную Пруссию. А в Германию вошла в составе 3-го Прибалтийского фронта. Вера Михайловна дошла до самого Берлина.

«Светлая память и вечная слава герою! Выражаю соболезнования родным и близким», — написал Александр Дементьев на своей странице в «ВКонтакте».

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026