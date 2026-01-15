Общество

Дизайн-проект Дома молодежи в здании бывшего кинотеатра «Родина» обсудили в Великих Луках

0

Рабочую встречу с министром молодёжной политики Псковской области Дмитрием Яковлевым на территории будущего Дома молодёжи в здании бывшего кинотеатра «Родина» в Великих Луках провел глава администрации города Андрей Беляев. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Андрей Беляев / Telegram

Обсудили дизайн-проект: лекционные пространства, коворкинг-зоны и актовый зал. Благодаря победе Псковской области в конкурсе Росмолодёжи «Регион для молодых», Великие Луки получат современный Молодёжный центр в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» — инициативы президента РФ! 

«Здесь молодёжь сможет творить, развиваться профессионально, проводить форумы и фестивали, работать в команде и запускать инициативы. Подрядчик готов стартовать в ближайшее время — впереди крутое пространство для новых достижений!» - заключил глава администрации. 

