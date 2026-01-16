В этом году россияне в два раза чаще занимались поиском подработки на каникулах

На длинных выходных с 31 декабря по 11 января россияне в два раза чаще откликались на предложения о подработке, нежели в прошлом году в этот период. Об этом сообщили в сервисе «Авито Подработка».

«По данным платформы, на январских праздниках интерес исполнителей в целом к подработке вырос более чем в два раза — на 115% по сравнении с прошлым годом. Многие рассматривают праздничные дни как возможность получить дополнительный заработок, в этот период часто предлагаются повышенные коэффициенты за занятость, чтобы закрывать оперативные задачи и справляться с возросшей нагрузкой», — сказал директор сервиса Сергей Яськин.

Наиболее стремительный рост откликов на предложения о частичной занятости продемонстрировали соискатели из Татарстана (рост на 157%), Белгородской области (+154%) и ХМАО (+146%).

В десятку регионов, где интерес к частичной занятости на январских каникулах рос стремительнее всего, вошли также Курганская, Калужская, Томская, Кемеровская, Архангельская, Астраханская и Омская области, пишут «Известия» .В период январских праздников интерес со стороны соискателей наиболее заметно вырос к позиции мерчендайзера: количество откликов увеличилось более чем в 2,3 раза (на 138%).

Чаще откликались и на позиции промоутера — на 131%. Временные вакансии дворников стали востребованнее на 82%, менеджера по продажам — на 52%, торгового представителя — на 39%, уборщика — на 40%.