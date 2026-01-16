Сергей Вострецов: Повышения пособий из средств маткапитала на уровень инфляции недостаточно

Министерство труда и социальной защиты РФ дало важное разъяснение для миллионов российских семей, получающих ежемесячную выплату на ребенка до трех лет за счет средств материнского капитала. Если пособие было назначено в 2025 году, его размер автоматически увеличится с 1 января 2026 года. Ведомство подчеркнуло: размер такой выплаты жестко привязан к величине прожиточного минимума на ребенка, установленного в конкретном регионе проживания семьи. Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов поддержал эту меру, но увидел в ней ряд недостающих факторов.

Поскольку с начала 2026 года прожиточный минимум проиндексирован (в среднем по стране на 6,8%, а в регионах — с учетом местных коэффициентов), пособие также вырастет пропорционально. Федеральный прожиточный минимум на ребенка в 2026 году составляет 18 371 рубль, а в регионах эта сумма может быть заметно выше — например, в Ханты-Мансийском автономном округе она достигает около 22 тысяч рублей, в ряде областей Центральной России — около 18 371 рубля.

Перерасчет происходит в беззаявительном порядке — семьям не нужно подавать новые заявления или собирать дополнительные документы. Социальный фонд России (СФР) самостоятельно произведет корректировку. Январскую выплату (уже в повышенном размере) семьи получат в феврале 2026 года — именно так обычно происходит перечисление пособий, когда индексация приходится на начало года.

«Мы приветствуем любое реальное увеличение поддержки семей с детьми, особенно тех, кто использует средства маткапитала для ежемесячных выплат на малолетних детей. Индексация прожиточного минимума на 6,8% и автоматический перерасчет пособия — это важный шаг государства навстречу семьям, которые находятся в непростой финансовой ситуации. Однако СОЦПРОФ считает, что одного роста на уровень официальной инфляции сегодня недостаточно», — прокомментировал изменение Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

По словам председателя объединения, реальные расходы молодых родителей на питание, одежду, лекарства, детский сад и развивающие занятия растут гораздо быстрее.

«Мы настаиваем на том, чтобы в ближайшее время был рассмотрен вопрос о повышении размера ежемесячной выплаты из маткапитала хотя бы до 120-150% от регионального прожиточного минимума на ребенка для наиболее нуждающихся категорий — многодетных семей, одиноких родителей и семей с детьми-инвалидами. Кроме того, необходимо упростить процедуру продления выплат и расширить круг получателей, сняв избыточные ограничения по доходам», — резюмировал Сергей Вострецов.

Председатель заверил, что профсоюзы СОЦПРОФ продолжат добиваться, чтобы материнский капитал и связанные с ним выплаты становились не просто формальной мерой, а реальным инструментом повышения рождаемости и снижения бедности среди семей с детьми: «Только так мы сможем переломить демографическую ситуацию в стране».

Ежемесячная выплата из маткапитала доступна семьям, где ребенок родился (или был усыновлен) после 1 января 2018 года, а среднедушевой доход не превышает двух региональных прожиточных минимумов на душу населения. Выплата назначается на любого ребенка в возрасте до трех лет (в отличие от единого пособия, которое охватывает детей до 17 лет и зависит от степени нуждаемости — 50%, 75% или 100% детского ПМ).

СОЦПРОФ также напоминает: если семья уже получает эту выплату, ей стоит проверить региональные значения прожиточного минимума на 2026 год на официальных сайтах правительства субъекта РФ или в отделении СФР — именно от них будет зависеть конкретная сумма прибавки.

Такие меры поддержки особенно важны в условиях продолжающегося роста цен на детские товары и услуги. Профсоюзы СОЦПРОФ продолжат мониторить ситуацию и отстаивать интересы работающих родителей и их детей на всех уровнях.