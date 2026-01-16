София и Михаил стали самыми популярными именами младенцев в России в 2025 году

Наиболее популярными именами новорожденных в России по итогам 2025 года стали София и Михаил. Это следует из информации, размещенной на информационно-аналитическом портале «Реестр ЗАГС».

Фотография: Freepik / автор onlyyouqj

В 2025 году именем София были названы 20 864 девочки, вторым по популярности стало имя Ева (18 235), третьим - Анна (17 373). В пятерку также вошли Мария (15 153) и Варвара (15 123).

Имя Михаил для своих детей россияне выбрали 24 671 раз. Вторым по популярности мужским именем стал Александр (21 861), третьим - Артем (19 163), четвертым - Матвей (16 420), пятым - Тимофей (14 924).

Тенденция сохранилась и в 2026 году. В январе тройка самых популярных мужских и женских имен не изменилась.

Напомним, что в Псковской области в 2025 году родилось более 3 700 детей. Самые популярные имена среди мальчиков — Михаил, Матвей, Артём и Максим, а среди девочек — София, Анна, Василиса и Мария.