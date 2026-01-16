Почетный работник общего образования РФ Любовь Смирнова скончалась в Великих Луках

Ветеран педагогического труда, Почетный работник общего образования Российской Федерации, учитель немецкого языка Любовь Смирнова умерла 15 января на 72-м году жизни, сообщили в группе средней общеобразовательной школы №12 города Великие Луки в соцсети «ВКонтакте».

Фото: школа №12 города Великие Луки / «ВКонтакте»

«Учитель с большой буквы, она дала знания сотням благодарных учеников. Более 40 лет Любовь Васильевна несла знания в сочетании с душевной теплотой, материнской заботой. Коллеги помнят Любовь Васильевну как скромного, порядочного и доброго человека. Это был человек высокой культуры и настоящий представитель интеллигенции. Память о ней как о светлом, доброжелательном человеке, влюбленном в свое дело, останется в наших сердцах. А искренность, доброта, неиссякаемый оптимизм Любови Васильевны навсегда останутся в памяти благодарных учеников. Отличный учитель, человек активной жизненной позиции, оптимист по характеру, пример трудолюбия и жизнелюбия, любящая мама и бабушка - такой она останется в памяти всех, кто ее знал», - сообщили коллеги.

Педагогический коллектив школы выражает соболезнования родным и близким Любови Смирновой.