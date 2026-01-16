Псковичи могут стать волонтерами на Международном фестивале молодёжи

Жителей региона приглашают стать волонтерами на Международном фестивале молодёжи-2026, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодежи и общественных инициатив Псковской области.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, Международный фестиваль молодёжи в 2026 году пройдет в Екатеринбурге. На фестивале соберутся 10 000 молодых лидеров со всего мира: 5 000 участников из всех регионов России и 5 000 иностранных представителей. Помогать в организации и проведении этого события будут 2 000 волонтеров.

Стать волонтерами могут молодые люди старше 16 лет, имеющие опыт в добровольческой деятельности и общественной работе, а также владеющие иностранными языками.

Регистрация проходит до 31 марта.