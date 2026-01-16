 
Общество

Состояние сферы образования в Великих Луках проверил Александр Сорокин

Врио министра образования Псковской области Александр Сорокин находится с рабочим визитом в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города. 

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Утром в администрации города состоялась рабочая встреча врио министра с главой администрации Великих Лук Андреем Беляевым. В мероприятии также приняли участие заместитель главы администрации по социальной сфере Екатерина Семёнова, начальник управления образования города Виктория Крюкова и заместитель министра образования Псковской области Татьяна Лозницкая.

Открывая встречу, Андрей Беляев рассказал министру об истории и традициях города воинской славы Великие Луки, а также подробно остановился на развитии системы образования. Он отметил, что за последние годы в городе было построено несколько школ и детских садов, реализуется программа поддержки молодых педагогических кадров. Вместе с тем были обозначены и проблемные вопросы, среди которых кадровый дефицит, необходимость обновления книжного фонда, модернизация образовательной инфраструктуры и другие актуальные задачи.

Начальник городского управления образования Виктория Крюкова рассказала о развитии профильных классов в школах Великих Лук, а также доложила о текущей ситуации с ремонтными работами на объектах образовательной сферы.

В рамках рабочего визита Александр Сорокин посетил школы и детские сады, закрытые на ремонт, побывал в инженерно-экономическом лицее, школе №6 и «Кванториуме». В планах министра – встреча с руководителями образовательных учреждений города.

Напомним, Александр Сорокин назначен врио министра образования Псковской области в конце декабря. 

Пресс-портреты

Беляев Андрей Геннадьевич

Беляев Андрей Геннадьевич

Глава администрации Великих Лук

Крюкова Виктория Александровна

Крюкова Виктория Александровна

Начальник управления образования администрации города Великие Луки.

