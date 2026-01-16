 
Общество

До -23 градусов прогнозируют в Псковской области 17 января

Переменную облачность прогнозируют на территории Псковской области 17 января, сообщили в региональном гидрометцентре.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -15 до -20 градусов, по юго-востоку области дойдет до -23 градусов, днем столбик термометра покажет от -10 до -15 градусов, без существенных осадков.

Атмосферное давление высокое.

Ранее сообщалось, что морозная погода сохранится в Псковской области до конца января. 

