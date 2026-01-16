15 самовольно размещённых вывесок обнаружили в Пскове за два дня

Рейдовые мероприятия по выявлению самовольно размещенных информационных конструкций провели в Пскове и обнаружили 15 таких конструкций с 14 по 16 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации Пскова.

Фото здесь и далее: контрольное управление администрации Пскова

Владельцам этих конструкций выдали предупреждения.

Рейды провели на улицах Алексея Алехина, Лиственной, в переулках Лиственном и Ипподромном, а также на улицах Ижорского Батальона, Звездной, Технической и Октябрьском проспекте.

Если владельцы не исполнят предупреждения в установленный срок, МКУ города Пскова «Служба благоустройства города» примет меры к принудительному демонтажу самовольно размещенных конструкций на основании постановлений администрации города Пскова.