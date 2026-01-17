 
Общество

Великолучане гордятся мужеством героев, сражавшихся за наш город - администрация города

0

Жители Великих Лук гордятся мужеством тех героев, которые сражались и освобождали город во времена Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Фото: администрация города Великие Луки

«Уважаемые великолучане! Дорогие ветераны войны и труда! От всей души поздравляем вас с 83-й годовщиной со дня освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков! Эта дата является особенной для древнего города Великие Луки. За время своей многовековой истории он завоевал славу отважного города-воина, города-труженика. В героическую летопись нашего Отечества навечно вошли подвиги защитников Великих Лук. Весомым вкладом в Великую Победу над немецко-фашистскими захватчиками стала Великолукская наступательная операция, в ходе которой наш город был освобождён от врага», - отметили в администрации.

Уточняется, что успех этой наступательной операции, названной «малым Сталинградом» за ожесточённые и кровопролитные сражения, стал одним из важных факторов перелома хода Великой Отечественной войны.

«Великолучане гордятся мужеством героев, сражавшихся за наш город, знают и помнят о подвигах воинов, погибших за Великие Луки, воспитывают подрастающее поколение на примере ратной и трудовой доблести представителей поколения Победителей – ветеранов Великой Отечественной войны и самоотверженных тружеников, восстановивших город в тяжёлые послевоенные годы», - добавили в администрации.

Также отмечается, что продолжая их славные традиции, жители Великих Лук сегодня добросовестным трудом обеспечивают развитие родного города и страны, проявляют отвагу в боях с неонацистами в зоне специальной военной операции.

«От всей души благодарим наших дорогих ветеранов войны и труда за самоотверженное служение Отечеству и Великим Лукам, выражаем искреннюю признательность великолучанам за созидательную работу на благо города, передаём слова самого глубокого уважения и признания героическим участникам специальной военной операции. Искренне желаем всем жителям города крепкого здоровья, воплощения в жизнь намеченных планов, благополучия, счастья и добра! Дальнейшего развития и процветания городу воинской славы Великие Луки и нашему Великому Отечеству!» - заключили в администрации Великих Лук.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026