Святочный бал для детей состоится в Пскове в Доме губернатора

Костюмированный бал для детей и родителей пройдет в Библиотеке для детей и юношества им. В. А. Каверина в Пскове 17 января, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Уже традиционный детский святочный бал в этом году готовится в стиле «Русская сказка». Организаторы просят окунуться в атмосферу праздника через наряды: шелка, парча, старинные стилизованные элементы, костюмы героев народных сказок и всё, что напомнит о волшебстве зимних вечеров. Бал приурочен к завершению новогодних каникул и кануну Крещения.

Гостей мероприятия ждёт насыщенная программа. Молодёжный центр Пскова проведёт мастер-класс по бальным танцам, чтобы все желающие смогли почувствовать себя настоящими участниками старинного бала. Не менее важным моментом станет выступление инициативного хора «Околица». Дополнят программу запланированные мастер-классы, различные интерактивные конкурсы, загадки, фанты и весёлые колядки, которые понравятся и детям, и взрослым.

Принять участие могут дети и их родители - бал задуман как семейная встреча, где каждый сможет найти себе друзей, пообщаться, повеселиться и просто хорошо провести время. Организаторы приглашают всех, кто любит русские традиции и хочет провести вечер красиво и по-настоящему празднично. Вход бесплатный для всех желающих.

Подготовку взяла на себя библиотека им. В. А. Каверина. По словам исполняющей обязанности директора библиотеки Полины Бабёнышевой, подготовка к мероприятию началась, как только завершилось прошлогоднее: «Целый год искали, договаривались, придумывали, как все организовать». Пока что ожидается порядка 20 гостей: «Мало, но это и неплохо, ведь зал небольшой – будет семейное камерное мероприятие» - отмечает Полина Бабёнышева.

Святочный бал проводится уже третий год подряд, и за это время стал ожидаемым зимним событием для тех, кто ценит живые традиции и уютный, домашний формат праздника. Организаторы приглашают всех, кто хочет завершить праздничные дни ярко, красиво и с погружением в русские сказочные образы.

Начало 17 января в 15.00. Адрес: Октябрьский проспект, 7а. Для регистрации можно написать в сообщения группы библиотеки ВКонтакте или звонить по телефону: 29-03-38.