В Дно открылся каток

Каток открылся для посещения на стадионе «Локомотив» в городе Дно, сообщается в Telegram-канале главы Дновского муниципального округа Владимира Цветкова.

Фото: Владимир Цветков / Telegram

«Работы по заливке катка в хоккейной коробке на стадионе "Локомотив" в Дно завершены. Приглашаю всех любителей катания на коньках на стадион! Для удобства посетителей около катка установлены скамейки, освещение. На следующей неделе будем решать вопрос с прокатом коньков. Добро пожаловать и приятного катания!» - сообщил глава.

Он добавил, что периодически будут проводиться профилактические работы для поддержания льда в надлежащем состоянии.