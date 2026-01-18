Цены на новостройки в России выросли на 10,6% за год

В части крупнейших городов России средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья выросла более чем на 15%. Об этом 18 января рассказали в федеральной компании «Этажи».

«Прошлый год был сложным и неоднозначным для российских девелоперов. В первом полугодии они столкнулись с дефицитом спроса и даже наметился тренд на сокращение вывода на рынок новых проектов, но снижение ключевой ставки ЦБ и анонсирование новых изменений семейной ипотеки привели к резкому росту спроса на квартиры с осени и новым рекордам цены квадратного метра», — прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Аналитики компании «Этажи» представили рейтинг городов-миллионников России по годовому росту средней цены квадратного метра. На первом месте оказался Челябинск, где она выросла на 20,4%, на втором месте Омск (+16,1%), на третьем — Нижний Новгород (+15,3%), на четвертом — Казань (+15,2%) и на пятом — Новосибирск (+15%). Также в десятке лидеров Москва (+14,9%), Воронеж (+14,5%), Пермь (+14,2%), Волгоград (+10,9%) и Екатеринбург (+10,7%). В других мегаполисах рост средней цены квадратного метра в строящемся жилье не превысил 10%. Так, в Краснодаре он составил всего 8,4%, в Санкт-Петербурге — 7%, Уфе — 6,7%, Красноярске — 4,7%, Ростове-на-Дону — 3,3%. Самое же незначительное увеличение зафиксировано в Самаре — всего 1,9%.

«В стоимость квадратного метра девелоперы вынуждены закладывать инфляционные риски на весь период строительства, а также более высокие затраты на обслуживание кредитных средств на случай, если им не удастся реализовать необходимое для наполнения эскроу-счетов количество квартир», — добавил Зайцев.

По его словам, еще один фактор роста средней цены квадратного метра строящегося жилья — это тенденция на переход девелоперов от строительства типового жилья с низкой рентабельностью и рисками отсутствия спроса к реализации проектов комфорт-класса, в которых затраты, а значит, и конечная цена выше, пишут «Известия».

«В 2026 году явных катализаторов роста стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья нет. Ограничение семейной ипотеки ведет к постепенному охлаждению спроса, поэтому ценовых сюрпризов вряд ли стоит ожидать — стоимость жилья продолжит расти в пределах инфляции», — подытожил эксперт.

Спрос на небольшие квартиры в бизнес-классе вырос в 1,8 раза. К такому выводу пришли аналитики компании STONE, которые проследили эволюцию спроса на квартиры до 40 кв. м с 2020 по 2025 год и выяснили, как изменились предпочтения москвичей к такому жилью на рынке бизнес- и комфорт-класса.

По предварительным итогам года, сегмент бизнес-класса продемонстрировал наиболее мощный рост интереса к малогабаритным квартирам (до 40 кв. м). Начиная с конца лета динамика сделок существенно опережала показатели прошлого года. Если в первой половине 2025 года спрос был нестабильным, то в августе прирост относительно августа 2024-го составил 76%.