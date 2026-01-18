Как мошенники спекулируют на теме изменений в законодательстве

Мошенники могут спекулировать на теме изменений в законодательстве для обмана россиян — об этом предупредили эксперты. Злоумышленники пользуются большим объемом законодательных изменений, за которыми порой бывает сложно уследить даже специалистам, выдумывают новые нормы, а затем используют их для хищения средств и персональных данных жертв.

Изменения в законодательной сфере происходят на регулярной основе, однако следят за ними в основном те, кто заинтересован в этом в силу своих должностных обязанностей, говорит GR-директор ИБ-компании «Код безопасности» Александра Шмигирилова. При этом количество изменений очень велико, поскольку ими занимается множество ведомств из разных сфер и отраслей — порой даже специалистам сложно с первого раза разобраться в этом объеме информации.

«Поэтому мошенники активно эксплуатируют тему законодательства: нововведения позволяют им трактовать реальные законопроекты в выгодном для себя ключе или вовсе распространять ложную информацию о якобы принятых нормах, — рассказывает специалист. — В обоих случаях высока вероятность, что пользователь откроет документ, поскольку привык к обновлениям в законодательной сфере».

Новые законы, поправки, требования и сроки сложно быстро проверить, а большинство граждан не до конца понимают, как именно они на них влияют, дополняет технический аккаунт-менеджер R-Vision Александр Винокуров. Этим и пользуются злоумышленники, маскируя свои схемы под «официальные уведомления», «разъяснения» или «обязательные действия», пишут «Известия».

В 2026 году схемы обмана на тему изменений в законодательстве будут совершенствоваться, при этом злоумышленники сфокусируются на обсуждаемых темах, считает руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин. Например, мошенники могут сосредоточиться на цифровом рубле, угрожая гражданам блокировкой счетов из-за новой системы.

«Возможно, преступники будут склонять людей к переводу денег на «защищенный» кошелек, который на самом деле принадлежит им», — говорит эксперт.

Нововведения в налоговом законодательстве также способны вызвать рост числа схем, направленных на малый и средний бизнес. Мошенники могут представляться сотрудниками налоговой службы и требовать оплатить «новый» сбор или штраф. Существует вероятность появления схем с предложением кешбэка за оплату налогов по QR-коду, льготной ипотеки при предоставлении конфиденциальной информации о членах семьи и других вариантов обмана.

По словам Виталия Фомина, изменения в законодательстве также могут привести к обновлению форм документов, что мошенники станут использовать в своих интересах. Технологии ИИ уже сегодня позволяют создавать убедительные поддельные документы, которые сложно отличить от настоящих. В будущем эта тенденция сохранится: искусственный интеллект сможет не только генерировать еще более убедительные подделки, но и значительно упростит злоумышленникам их рассылку и персонализацию. В ответ на эти схемы некоторые банки теперь просят предоставлять часть документов в бумажном виде для подтверждения подлинности.

«В 2026 году можно ожидать развития схем, связанных с цифровыми сервисами государства и финансового сектора: уведомления о «новых правилах налогообложения», «обязательной перерегистрации данных», «изменениях в соцвыплатах», «новых требованиях к банковским счетам» или «переходе на обновленные платформы», — отмечает Александр Винокуров. — Чаще всего такие сообщения будут распространяться через мессенджеры, электронную почту и поддельные сайты, визуально неотличимые от официальных ресурсов».

В настоящее время специалисты по кибербезопасности фиксируют массовые электронные спам-рассылки, получателям которых предлагается «помощь» в оптимизации НДС, дополняет спам-аналитик «Лаборатории Касперского» Анна Лазаричева. И хотя сами сообщения не содержат фишинговых ссылок, вредоносных файлов или других почтовых угроз, которые нередко встречаются в спам-сообщениях, однако ссылки из них направляют на ресурсы с информацией о нелегитимной деятельности и с подозрительными услугами.