В Пскове прошла архиерейская рождественская елка для детей

17 января в псковском Городском культурном центре состоялась архиерейская рождественская елка для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей участников специальной военной операции, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: диакон Лев Савинов / Псковская епархия

Перед началом праздничной программы всех зрителей с праздником Рождества Христова поздравил митрополит Псковский и Порховский Матфей и сказал: «Рождество всегда у нас ассоциируется с чудом, и действительно это чудо свершилось – Господь сошёл с неба, чтобы мы стали чадами Божиими, чтобы мы имели возможность спасения, чтобы глядя на Рождественскую звезду – символ надежды, символ преображения человека – мы шли навстречу родившемуся Богомладенцу».

«Хочется пожелать, чтобы эта тепло от сегодняшнего праздника как можно дольше сохранялось в ваших сердцах и семьях. С Рождеством Христовым!» – заключил митрополит Матфей.

Праздничную концертную программу для маленьких гостей и их родителей представили: Псковский большой детский хор под управлением Марины Владимирцевой, студия классического танца «Щелкунчик», студия циркового искусства «Псковский цирк», хореографический ансамбль «Радость».

 

По окончании концерта у елки в танцевальном зале Городского культурного центра для ребят состоялось представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей.

В завершение Архиерейской елки всем детям были вручены сладкие подарки.
 

