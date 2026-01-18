Юрист назвал риски от затягивания передачи квартиры Долиной

Затягивание передачи квартиры несет большие репутационные риски для Ларисы Долиной, рассказал заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев.

«Думаю, что общественное восприятие происходящего вышло на некую критическую точку. Дальнейшее чинение препятствий добросовестному приобретателю может существенно повысить репутационные риски для Долиной», — отметил он.

В понедельник служба судебных приставов возбудила исполнительное производство о выселении певицы из квартиры в Хамовниках. До 19 января она может сделать это добровольно, пишет РИА Новости.

Долина привлекла общественное внимание летом 2024-го: мошенники заставили ее продать квартиру в центре Москвы. Они четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на «безопасные» счета, а средства от продажи передать курьеру. Общий ущерб — как минимум в 317 миллионов рублей.

Преступников задержали. В конце ноября 2025-го Балашихинский горсуд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Певица же оспорила сделку о продаже квартиры. В марте прошлого года Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным.

Покупательница обратилась в высшую инстанцию и выиграла дело. Все это время Долина проживала в квартире. В конце декабря Мосгорсуд принял решение выселить ее. Личные вещи артистка вывезла только 8 января.